Für eine erneute Annäherung an die Rekordmarke im Dax, die er am Freitag mit fast 17 200 Punkten erreicht hatte, fehlt derzeit der Schwung. «Anleger warten auf neue Impulse», hiess es von den Experten der Commerzbank. Diese Impulse kommen auch nicht aus New York, wo der Handel an den Börsen am Vortag feiertagsbedingt ruhte. Die Commerzbank-Fachleute setzen als Wegweiser vor allem auf das Protokoll der jüngsten Zinssitzung, das die US-Notenbank Fed am Mittwoch veröffentlicht.