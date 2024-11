Bei Anlegern positiv im Blickfeld standen vorbörslich die Aktien von Delivery Hero , denn der Essenslieferant macht die Pläne für einen Börsengang der Nahost-Marke Talabat konkret, nachdem diese am Markt schon länger diskutiert wurden. Noch in diesem Jahr wird eine Erstplatzierung von 15 Prozent der Anteile an der Börse in Dubai angestrebt.