Etwas Unterstützung für die Märkte kommt von den Übersee-Börsen. In New York hatten es die wichtigsten Indizes in einem Schlussspurt noch ins Plus geschafft, und in Japan erholte sich der Nikkei 225 von seinen heftigen Vortagsverlusten. Auf Impulse von den zuletzt bärenstarken chinesischen Handelsplätzen muss der Dax vorerst aber verzichten: Wegen der «Goldenen Woche» wird die kommenden Tage an den chinesischen Festlandsbörsen sowie in Hongkong nicht gehandelt.