Nach der Erholungsrally am Vortag droht dem Dax zur Wochenmitte erst einmal der Schwung auszugehen. Trotz guter Vorgaben aus Asien signalisierte der X-Dax als ausserbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex eine Stunde vor Handelsbeginn ein Minus von 0,3 Prozent auf 15 373 Punkte. Mit 15 443 Punkten war ihm am Dienstag an der 21-Tage-Linie und nur kurz unter der exponentiellen 200-Tage-Linie schon die Luft ausgegangen. Für sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 zeichnet sich am Mittwochmorgen ein etwas stärkerer Rückgang ab.

11.10.2023 08:17