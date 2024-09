Nach der Erholung zum Wochenauftakt mangelt es dem Dax am Dienstag an weiterem Schwung. Eine Stunde vor dem Handelsstart signalisierte der X-Dax einen Kursrückgang des deutschen Leitindex um 0,1 Prozent auf 18.427 Punkte. Schon am Vortag hatte nahe 18.500 Zählern und am 21-Tage-Durchschnitt die Erholung geendet. Letzterer ist ein Mass für den kurzfristigen Trend. Das Eurozonen-Pendant des Dax, der EuroStoxx 50 , wird ebenfalls leicht im Minus erwartet.