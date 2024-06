Mit Rückenwind aus New York dürfte der Dax am Montag mit Kursgewinnen in den Juni starten. Eine Stunde vor dem Handelsstart am Freitag signalisierte der X-Dax den Leitindex 0,9 Prozent höher auf 18 670 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird auch im Plus erwartet.