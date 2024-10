Zum Start in die neue Woche dürfte sich der Dax weiter von der Marke von 19.000 Punkten nach oben absetzen. Auf diesem Niveau müsse sich nun aber wieder einmal zeigen, ob «noch genügend Käufer in den Markt kommen, die den Index wieder in den Bereich seines Rekordhochs tragen können», gab Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners zu bedenken. Die Lage in Nahost wird am Jahrestag des Angriffs der Terrororganisation Hamas auf Israel besorgt zur Kenntnis genommen, ist aber keine Belastung.