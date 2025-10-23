Vorsichtige Aussagen des Software-Riesen SAP zum Wachstum im laufenden Jahr könnten eine Erholung des Dax am Donnerstag erschweren. Vorbörslich verloren die Aktien des Index-Schwergewichts ein Prozent. Der Dax hatte am Vortag anfänglich leichte Verluste ausgeweitet und dürfte nun stagnieren. Der X-Dax indizierte den Dax knapp eine Stunde vor Handelsbeginn moderat im Plus bei 24.176 Punkten. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird kaum verändert erwartet.