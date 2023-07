An der Wall Street gab es am Mittwoch leichte Gewinne im Dow Jones Industrial und S&P 500 , die ihre Tageshochs aber ebenfalls nicht halten konnten. Laut den Commerzbank-Marktexperten suchen die Anleger weiter nach Rückschlüssen aus den Ergebnissen der brummenden Berichtssaison, bleiben aber vor der US-Leitzinsentscheidung in der kommenden Woche vorsichtig.