Der Dax dürfte sich am Donnerstag etwas weiter von seinem Tief seit März absetzen. Der X-Dax signalisierte eine Stunde vor dem Auftakt ein Plus von 0,3 Prozent auf 15 148 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird ebenfalls ein solider Start erwartet. Am Morgen waren auch die asiatischen Börsen auf Erholungskurs.

05.10.2023 08:14