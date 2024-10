Unter den Einzelwerten hierzulande werden nach Verlusten von 4 Prozent am Vortag die Vorzugsaktien des Pharma- und Laborzulieferers Sartorius an diesem Morgen spürbar im Plus erwartet. Nachdem der Schweizer Branchenkollege Tecan mit kassierten Jahreszielen am Mittwoch den Markt geschockt hatte, sorgte der Quartalsbericht von Sartorius nun für Erleichterung.