Am deutschen Aktienmarkt steht Daimler Truck im Fokus. Der Nutzfahrzeughersteller kündigte weitere Aktienrückkäufe für bis zu zwei Milliarden Euro an. Das sei natürlich eine positive Nachricht, hiess es aus dem Markt. Einige Anleger hätten aber offenbar auf noch mehr gehofft. Nun warte man auf weitere Aussagen des Unternehmens auf dem Kapitalmarkttag, der am Nachmittag startet. Auf der Handelsplattform Tradegate zeigten sich die Aktien vorbörslich kaum bewegt.