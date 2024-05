Nach einer sehr starken Woche zeichnet sich im Dax am Montag zunächst kein weiterer Rekord ab. Knapp eine Stunde vor dem Handelsstart signalisierte der X-Dax ein Plus von 0,1 Prozent auf 18 794 Punkte. Der am Freitag erreichte Höchststand bei gut 18 845 Punkten, mit dem er in der Vorwoche zeitweise über 4,5 Prozent gewonnen hatte, bleibt in Sicht. Der EuroStoxx 50 wird am Montag mit einem Plus von 0,2 Prozent erwartet.