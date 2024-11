Die Vorgaben sind am Freitag positiv. In den USA hatten die wichtigsten Indizes ihre Gewinne nach dem Handelsschluss in Europa noch etwas ausgebaut. In Asien gab es vielerorts Kurssteigerungen, ausser in China. Dort warteten die Anleger darauf, dass staatliche Massnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft wirkten, hiess es.