Zum Ende einer recht starken Woche dürfte es am deutschen Aktienmarkt am Freitag zunächst ruhig zugehen. Der X-Dax signalisierte den Dax zuletzt 0,1 Prozent höher auf 18 462 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird ebenfalls rund 0,1 Prozent im Plus erwartet.