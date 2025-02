Nach dem durchwachsenen Wochenstart sieht es für den Dax am Mittwoch deutlich besser aus. Etwa eine Stunde vor dem Handelsbeginn signalisierte der X-Dax ein Plus von 0,9 Prozent auf 22.613 Punkte. In der Vorwoche hatte der Dax bei 22.935 Punkten seine Rekordjagd zunächst beendet. Das Eurozonen-Leitbarometer EuroStoxx 50 wird am Mittwoch mit einem Zuwachs von 0,6 Prozent erwartet.