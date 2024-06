Enttäuschte hohe Erwartungen in der amerikanischen Chip-Branche dürften am Donnerstag eine durchgreifende Erholung am deutschen Aktienmarkt verhindern. Vorbörslich deuten sich moderate Aufschläge an. Am Vorabend hatte Micron Technology mit einem Ausblick die hoch geschraubten Ansprüche der Anleger an die mit Künstlicher Intelligenz (KI) verbundenen zukünftigen Profite nicht erfüllt. Daraufhin sackte die Aktie nachbörslich um 8 Prozent ab.