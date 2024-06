Am letzten Handelstag im Juni ist es auch an der Zeit, ein Fazit des bisherigen Jahresverlaufs zu ziehen: Aktuell steuert der Dax im ersten Halbjahr auf ein Plus von 8,7 Prozent zu, das allerdings stark vom ersten Quartal geprägt ist. Im zweiten Jahresviertel hat der Leitindex bislang um 1,5 Prozent nachgegeben. An diesen Tendenzen ändern die erwarteten, moderaten Gewinne am Freitag wohl nichts mehr.