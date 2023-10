Zwischenzeitlich war der Dax mit 14 948 Punkten zur Wochenmitte auf ein Tief seit März gefallen. Seither zeigt er sich zwar ohne klaren Erholungsansatz, aber zumindest stabilisiert. Auch an der Wall Street tat sich am Vorabend per saldo wenig. Gespannt wird zum Wochenausklang auf den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht gewartet, nachdem am Mittwoch überraschend schwache Jobdaten des privaten Dienstleisters ADP die Zinsangst etwas gedämpft hatten.