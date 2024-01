Rekordhohe US-Börsen dürften am Montag auch an der Frankfurter Börse die Laune der Anleger aufhellen. Der X-Dax signalisierte für den Dax rund eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Plus von 0,62 Prozent auf 16 658 Punkte. Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50 , wurde am Morgen ebenfalls höher erwartet.

22.01.2024 08:17