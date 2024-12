Am deutschen Aktienmarkt stehen die Signale am Dienstag auf Stabilisierung nur knapp unter Rekordniveau. Für den Dax zeichnen sich nach dem starken Wochenauftakt moderate Verluste ab, für eine weitere Bestmarke dürfte es zunächst einmal nicht reichen. Der deutsche Leitindex war am Montag mit einem Rekord aus dem Handel gegangen.