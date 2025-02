Dem Erholungsversuch des Dax geht am Dienstag bereits wieder etwas die Luft aus. Rund eine Stunde vor dem Handelsbeginn signalisierte der X-Dax ein Minus von 0,5 Prozent auf 22.322 Punkte. In der Vorwoche hatte der Dax bei 22.935 Punkten seine Rekordjagd zunächst beendet. Das Eurozonen-Leitbarometer EuroStoxx 50 wird am Dienstag mit einem Abschlag von 0,4 Prozent erwartet.