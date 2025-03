FRANKFURT (awp international) - Am deutschen Aktienmarkt bahnen sich am Freitag zum grossen Verfall an den Terminbörsen weitere Kursverluste an. Der X-Dax als Indikator für den Leitindex Dax signalisierte eine Stunde vor Handelsbeginn einen 0,15 Prozent tieferen Start bei 22.965 Zählern. Schon an den beiden Vortagen hatten Anleger nach einem Rekordhoch am Dienstag Kursgewinne realisiert. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird ebenfalls leicht schwächer erwartet.