Milliardenschwere Abschreibungen auf das Stahlgeschäft drückten den Industriekonzern Thyssenkrupp im Geschäftsjahr 2022/23 tief in die roten Zahlen. Unter dem Strich stand ein Nettoverlust von rund zwei Milliarden Euro zu Buche. Aktionäre sollen dank eines deutlich verbesserten Mittelzuflusses (Free Cashflow) dennoch eine unveränderte Dividende von 0,15 Euro je Aktie erhalten. Der starke Free Cashflow sei positiv und hinterlasse einen insgesamt guten ersten Eindruck, kommentierte ein Händler in einer ersten Reaktion. Bei der geplanten Verselbstständigung der Stahlsparte führt das Unternehmen nach eigenen Angaben «konstruktive und ergebnisoffene Gespräche mit dem Energieunternehmen EPH». In der Summe aller Nachrichten bewegten sich die Papiere von Thyssenkrupp auf Tradegate zuletzt moderat im Plus.