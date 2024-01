Der deutsche Aktienmarkt bleibt angezählt. Das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der US-Notenbank brachte bereits den US-Börsen keinen Schwung. Die Fed will ihre restriktive Haltung so lange beibehalten, bis die Inflation eindeutig und nachhaltig zurückgeht. Das wirkte sich am Donnerstag auch auf die Stimmung der Anleger hierzulande aus. Der Dax kam kaum vom Fleck. Am Nachmittag legte er um 0,06 Prozent auf 16 548,11 Punkte zu. Der MDax der 50 mittelgrossen Werte gab um 1,35 Prozent auf 25 898,41 Zähler nach und litt vor allem unter Verlusten der Aktien von Evotec, Aixtron und Puma.

04.01.2024 15:02