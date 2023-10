Sartorius-Titel gewannen an der Dax-Spitze 7,8 Prozent. Der Labor- und Pharmazulieferer berichtete zwar wegen der anhaltend gedämpften Investitionslaune seiner Kunden einen Gewinneinbruch. Er hatte aber schon in der vergangenen Woche seine Prognosen für das laufende Jahr gesenkt. Seitdem hatten die Aktien bis zu mehr als ein Fünftel an Wert verloren, wovon sie sich nun etwas erholten. Zudem lobte JPMorgan-Experte Richard Vosser die überraschend gute Auftragslage in der Sparte Bioprocess Solutions.