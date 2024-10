Der MDax der mittelgrossen Börsentitel kletterte am Freitag 0,28 Prozent höher auf 27.219,09 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitbarometer der Eurozone gewann gut 0,2 Prozent. In den USA zeichnete sich nach durchwachsenen Signalen am Vortag ebenso ein versöhnlicher Wochenabschluss ab. Die stark gestiegenen Renditen am Anleihenmarkt, welche vor allem die US-Börsen belastet hatten, waren jüngst wieder gefallen.