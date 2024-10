Covestro wurde zwar etwas vorsichtiger, was den Gewinn in diesem Jahr betrifft. Doch die Aktien des Kunststoffherstellers reagierte mit einem knappen Plus auf 58,28 Euro kaum. Grund dafür ist, dass Anfang Oktober die lang erwartete Übernahmeofferte des Ölriesen Adnoc aus den Vereinigten Arabischen Emiraten gekommen war. Geboten werden 62 Euro je Covestro-Aktie, in Summe knapp 12 Milliarden Euro. Seitdem hat sich der Aktienkurs auf dem derzeitigen Niveau eingependelt.