Tags zuvor hatten die überraschend hohen Verbraucherpreise in den USA den Dax etwas deutlicher unter die Marke von 17 000 Punkten gedrückt, sodass auch die 16 900-Marke nach unten gerissen wurde. Die Inflationsdaten spielen, wie auch die Daten zum Arbeitsmarkt und zur Wirtschaftsentwicklung, eine wesentliche Rolle für die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed. So haben sich nun die Hoffnungen auf Zinssenkungen durch die Fed, die kürzlich erst vom März in den Mai verschoben wurden, noch weiter in die Zukunft verlagert.