Als Stütze dienten die sich abzeichnenden, weiteren Kursaufschläge in New York. Gut kam an den Märkten die Nominierung von Scott Bessent als US-Finanzminister durch den künftigen Präsidenten Donald Trump an. Damit werde ein schneller Anstieg der amerikanischen Staatsverschuldung etwas unwahrscheinlicher, schrieb Thomas Altmann, Leiter des Portfoliomanagements beim Vermögensverwalter QC Partners. In jüngsten öffentlichen Kommentaren habe Bessent einen gemässigten Ton in Bezug auf Zölle und den US-Dollar angestimmt, heisst es in einem Kommentar der Schweizer Grossbank UBS.