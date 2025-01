Eine gewisse Ernüchterung rund um das Trendthema Künstliche Intelligenz (KI) hat am Montag auf die Stimmung am deutschen Aktienmarkt gedrückt. Der Leitindex Dax war zwischenzeitlich um fast 1,5 Prozent abgesackt, bevor er sich etwas fing und am frühen Nachmittag noch um 0,74 Prozent auf 21.236,27 Punkte fiel. Erst am Freitag hatte das Börsenbarometer bei 21.520 Punkten einen weiteren Höchststand erreicht.