Die vorbörslich noch freundlichen Anteilsscheine von Volkswagen (VW) verloren 1,6 Prozent. Der Autobauer will in den kommenden Jahren bis zu 5 Milliarden US-Dollar in den US-Elektroautobauer Rivian stecken. Zunächst erwirbt VW Wandelanleihen. In einem zweiten Schritt wollen die Wolfsburger ein Gemeinschaftsunternehmen mit den Amerikanern gründen. Beobachter begrüssten die Pläne zunächst. Doch dann verschafften sich zunehmend kritische Bewertungen Gehör - auch mit Blick auf die hohen Investitionen der Wolfsburger.