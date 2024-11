Im Fokus bleiben auch der Wahlsieg von Donald Trump in den USA und das Ende der Ampel-Koalition in Deutschland. «Die Entwicklung in Amerika verschärft die schwierige Lage der deutschen Wirtschaft», sagte LBBW-Chefvolkswirt Moritz Kraemer. «Der nun freie Weg zu Neuwahlen bietet ihr aber auch neue Chancen.»