Der Dax tut sich nach seiner Rekordrally und den jüngsten Verlusten am Mittwoch mit einer Stabilisierung schwer. Der deutsche Leitindex pendelte in einer engen Spanne um den Schlusskurs, bevor er knapp unter sein Tief vom Vortag rutschte. Um die Mittagszeit notierte er 0,33 Prozent im Minus bei 19.150,42 Punkten. Für den MDax der mittelgrossen Unternehmen ging es um 0,30 Prozent auf 26.756,97 Punkte nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 behauptete hingegen ein minimales Plus.