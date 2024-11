Der Dax setzt seinen Schlingerkurs am Freitag fort. Nach schwachem Start lag der deutsche Leitindex am Mittag kaum verändert bei 19.268 Punkten. Im frühen Handel war er mit 19.121 Punkten noch an seine 50-Tage-Durchschnittslinie zurückgekommen, um die er zuletzt bereits gependelt war.