In Deutschland gab es Eckdaten vom Finanzdienstleister Hypoport , in denen er sich zum Transaktionsvolumen auf der Kreditplattform Europace äusserte. Sie kamen sehr positiv an, wie der Kurssprung um fast sieben Prozent zeigt. Erstmals seit Beginn der Immobilienkrise wurde über Europace ein grösseres Volumen an Baudarlehen, Ratenkrediten und Bausparverträgen vermittelt als im Vorjahreszeitraum.