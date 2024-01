Der Abstand zu den 17 000 Punkten, die kurz vor Weihnachten erstmals erreicht wurden, verdeutlicht das Nachhinken im Vergleich zu den US-Börsen. In New York hatten gute Quartalszahlen von Unternehmen und der Hype um Künstliche Intelligenz (KI) die Indizes am Freitag auf Höchststände getrieben. Am Montag sieht es nun danach aus, als ob die Jagd nach Bestmarken vor allem an der Nasdaq-Börse weiter geht.