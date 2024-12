Der deutsche Aktienindex Dax hat am Dienstag erstmals die Marke von 20.000 Punkten überwunden. Die vor zwei Wochen begonnene Rally führte das Börsenbarometer am Vormittag in der Spitze bis auf 20.038 Zähler. Gegen Mittag konnte der Index dieses Niveau nicht ganz halten und lag zuletzt noch mit 0,2 Prozent im Plus knapp unter 20.000 Zählern.