Ein starker Arbeitsmarktbericht aus den USA hat den Dax am Freitag die vorher erzielten Kursgewinne gekostet. Nach einem Plus von fast einem Prozent in der Spitze drehte der Leitindex am Nachmittag knapp mit 0,09 Prozent ins Minus auf 15 056,15 Punkte. Im Wochensaldo erhöhte sich der Abschlag damit wieder auf 2,2 Prozent. Zur 15 000-Punkte-Marke, die am Mittwoch zeitweise unterschritten wurde, bleibt ein nur kleines Polster.

06.10.2023 18:01