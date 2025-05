Nach einem trägen Start ist der Dax am Freitag doch noch etwas in Schwung gekommen. Der deutsche Leitindex stieg am Nachmittag nach Veröffentlichung von Inflationszahlen aus Deutschland um 0,70 Prozent auf 24.099,87 Punkte. Sein am Mittwoch erreichtes Rekordhoch steht bei rund 24.326 Punkten.