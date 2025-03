Am deutschen Aktienmarkt herrscht am Montag weiter Optimismus vor den richtungsweisenden Abstimmungen über das historische deutsche Finanzpaket. Der Dax sprang über die Marke von 23.000 Punkten. Zur Mittagszeit legte er um 0,35 Prozent auf 23.068,22 Punkte zu. Er bewegte sich damit aber weiter in der Spanne der vergangenen Wochen, die von einem Auf und Ab zwischen den Tiefs bei 22.200 Zählern und dem Rekord von 23.475 Punkten gekennzeichnet war.