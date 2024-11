Anleger haben am Montag Mut geschöpft und den Dax in Richtung seines bisherigen Rekordes getrieben. Der deutsche Leitindex stieg am Nachmittag um 1,62 Prozent auf 19.526,56 Punkte. Zur Bestmarke von knapp 19.675 Punkten von Mitte Oktober fehlten ihm damit nur noch rund 150 Punkte. Quartalsberichte von Unternehmen sorgten für frischen Schwung, genauso wie die positiven Indikationen für die US-Börsen.