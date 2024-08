Die Aussicht auf womöglich bald sinkende Leitzinsen in den USA hat den Dax am Donnerstag nicht weitergebracht. Eine Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed im September ist ein Szenario, das Marktteilnehmer bereits vor der Zinsentscheidung am Vortag für das wahrscheinlichste gehalten hatten. Die zinssensiblen Technologiewerte hatten in den USA am Vortag deutlich zugelegt. Die Anleger hierzulande orientierten sich aber an den schwächeren Börsen in Asien.