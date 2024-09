Der Dax hat seine Rekordrally am Freitag fortgesetzt. Nachdem der deutsche Leitindex am Vortag den besten Handelstag in diesem Jahr verzeichnet hatte, behielt er seinen Schwung zu Wochenschluss bei. Am Nachmittag hatte er sein Plus mit 19.458 Punkten auf 1,15 Prozent ausgebaut. Das Wochenplus erhöhte sich auf etwa vier Prozent.