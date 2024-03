An der MDax-Spitze gewannen Hensoldt -Titel 6,5 Prozent. Der Rüstungselektronik-Konzern will die Übernahme des Elektronikspezialisten ESG in den kommenden Tagen abschliessen und anschliessend seine Jahresziele anpassen. Auch die Aktien des Dax-Branchenkollegen Rheinmetall waren mit plus 2,4 Prozent weiter gefragt und kosteten erstmals mehr als 500 Euro.