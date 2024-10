Nach zwei Rekordtagen in Folge hat der Dax am Mittwoch moderat nachgegeben. Trotz der Schwäche der US-Börsen am Vortag und enttäuschender Quartalsberichte europäischer Konzerne hielt sich der deutsche Leitindex letztlich aber wacker. Gegen Mittag verlor er 0,32 Prozent auf 19.424 Punkte.