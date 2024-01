Positive Vorgaben aus den USA haben den Dax am Dienstag nicht weitergebracht. Der deutsche Leitindex büsste gegen Mittag 0,16 Prozent auf 16 690,02 Zähler ein. Nach den Gewinnen am Vortag und vor den wichtigen Inflationsdaten aus den USA an diesem Donnerstag zögern die Anleger also mit weiteren Käufen, die Kurskonsolidierung der vergangenen Tage setzt sich fort.

09.01.2024 11:37