Nach anfänglichen Verlusten hat sich der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag berappelt. Der Dax drehte ins Plus, das zuletzt moderate 0,1 Prozent auf 16 937 Punkte betrug. Damit rückte der Leitindex wieder ein wenig näher an das Rekordhoch vom Dienstag bei rund 17 050 Zählern heran.

08.02.2024 11:44