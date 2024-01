Hierzulande hatten nach der Börsenrally zum Jahresende 2023 zuletzt schwindende Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen die Kurse ausgebremst. In dieser Woche hatte der Dax nach drei verlustreichen Handelstagen in Folge am Donnerstag erstmals wieder etwas zugelegt - nachdem er noch zur Wochenmitte im Verlauf auf den niedrigsten Stand seit Anfang Dezember gefallen war. Trotz der Erholung ist die Bilanz auf Wochensicht im deutschen Leitindex leicht negativ.