Nach drei Handelstagen mit Verlusten haben Anleger am deutschen Aktienmarkt das niedrigere Kursniveau genutzt und am Donnerstag bei einigen Papieren wieder zugegriffen. Der Dax baute bis zum Nachmittag seine Gewinne auf plus 0,72 Prozent auf 16 549,30 Zähler aus.

18.01.2024 14:54